Dommes Talente abseits der Piste

Als Skirennläufer kennen wir ihn alle, und zwar als großartigen. Daran kann auch nichts ändern, dass die vergangene Saison für Dominik Paris etwas weniger erfolgreich war. Was aber tut der Ultner, wenn er nicht auf Skiern steht. Ganz weit oben steht dann die Familie mit Partnerin Kristina und den Söhnchen Niko (5 Jahre) und Lio (3).Daneben hat er eine Passion für die Musik, die er als Sänger der Heavy-Metal-Band Rise OF Voltage auslebt, und auch fürs gute Essen. Dafür setzt er sich aber nicht in irgendein Restaurant, sondern stellt sich selbst an den Herd. Mehr über das Südtiroler Ski-Ass erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um unsere Steuererklärung und wie wir damit ganz einfach Gutes tun können.Gäste des neuen „Magazins“ sind der Hotelier Heinrich Dorfer aus St. Martin in Passeier (In Frage gestellt), der Wiener Kabarettist Alfred Dorfer (Sonntagsfrühstück), der verstorbene US-Musiker John Lee Hooker, der Rock und Blues geprägt hat wie kaum ein anderer (Musik), der Zillertaler Sänger, Entertainer und Komponist Marc Pircher (Schneidig & Schnulzig), die Pusterer Reggae-Formation Jetflag (Backstage) sowie der US-Schauspieler Rob Lowe (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von Sterzing nach Schmuders ein und Helmut Bachmann präsentiert gesunde, schnelle und günstige Rezepte aus Nordtirol. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, Informationen aus der Hausapotheke, den Haustier-Ratgeber u. v. m. Außerdem ist Daniela Lösch im Eisacktal unterwegs und stellt den dortigen „Genussfrühling“ vor.