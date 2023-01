Ein Meister der Illusion: Johannes Stötter

Wieder viele tolle Gäste

Seine Bodypainting-Kunst hat Johannes Stötter ein Millionenpublikum und Auftritte rund um den Globus beschert. Die kreative Energie bezieht er in der Bergwelt seiner Umgebung. Längst hat es Stötter zur Meisterschaft in dieser Kunstnische gebracht, er wird schon mal als „Meister der Camouflage“ oder „Bodypaint-Schamane“ bezeichnet.Die Wahl seiner Motive erstreckt sich von Tieren aller Art (Wal, Papagei, Wolf, Chamäleon, Schmetterling, Eule, Wasserschildkröte etc.) über abstrakte Farbfeuerwerke bis hin zu Bergkulissen, in welchen das bemalte Model wie in einem Suchbild versteckt wird. Mehr darüber und über seine zweite Passion, die Musik, erfahren Sie an diesem Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit vielen Streaming-Tipps – und zahlreiche weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um den traditionellen Narrenabend des MGV Meran: Am 17. Februar steht die „Opera-PUFF-a“ mit anschießendem Ball im Kurhaus auf dem Programm, am 18. und 19. Februar wird die Revue wiederholt.Gäste im neuen „Dolomiten-Magazin“ sind Evelin Lanthaler (In Frage gestellt), Mountainbikerin Eva Lechner (Sonntagsfrühstück), die schrägen Italorocker „Måneskin“ (Musik), das Trio „Juhe aus Tirol“ (Schneidig & Schnulzig), die Bozner Sängerin Annika Borsetto (Backstage) sowie der österreichische Schauspieler Fritz Karl (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Winterwanderung ins Wielental bei Percha ein, Daniela Lösch ist im Skigebiet Nauders am Reschenpass unterwegs und Helmut Bachmann präsentiert Rezepte für verlockende mediterrane Brote. Dazu gibt es Bücher-, Garten- & Freizeittipps, den Ratgeber für Haustiere und Infos aus der Hausapotheke.