Eine Münchnerin am Ritten

Seit 60 Jahren macht Inga Hosp Radio. Das heißt: Seit 60 Jahren hält die bekannte Kulturjournalistin das Mikro selbst in der Hand. Dieses abzugeben, um sich an einem sonnigen Winternachmittag in der Bozner Laurin-Bar interviewen zu lassen, kostet sie einige Überwindung. Das sieht man ihr an, und sie macht auch keinen Hehl daraus. Immer wieder schiebt sie selbst eine Frage ein, sie erkundigt sich, will wissen. Die Neugierde auf ihr Gegenüber ist weitaus größer als das Bedürfnis, aus dem eigenen Leben zu erzählen. Eine seltene Eigenschaft in einer Welt, die alles preisgibt.Am vergangenen 6. Dezember hat Rai Südtirol Inga Hosps letzten Beitrag für die Radio-Reihe „Auf ein Wort“ gesendet. Das Thema der Kolumne: Fake News. „Nach sieben Jahren darf auch Schluss sein“, sagt die Wahlrittnerin. Kurz zuvor war sie für ihre Mitarbeit bei „Auf ein Wort“ mit dem Journalisten-Preis „Gegen Hass im Netz“ ausgezeichnet worden. „Ein schöner Abschluss“, kommentiert die Geehrte. 2023 wird sie ihren 80. Geburtstag feiern. „Es ist Zeit, endlich leiserzutreten und sich in Frieden auf das Lebensende vorzubereiten.“In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ das Porträt der bekannten Kulturjournalistin und Moderatorin.Weitere Themen im Heft: Gedanken zum Weiterdenken von Bischof Ivo Muser; eine Reportage über die Weihnachtsvorbereitungen auf dem Haintzhof in Algund; das Festmenü von Bäuerin Sabina Waibl von Pföstl; Bräuche vor und nach dem Weihnachtsfest.