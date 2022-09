Ende der Ferien: Heute beginnen Schule und Kindergarten

Bekannte Südtiroler erinnern sich an ihren ersten Schultag

Daniela Höller - Foto: © manuelatessaro.it

Manfred Zöschg - Foto: © ORF / Robert Schumann

Sarah Bernardi

Nach einigen Wochen Ferien beginnt heute in Südtirol wieder die Schule. Auch der Kindergarten startet in ein neues Jahr.Erstmals seit 2 Jahren gilt seit heute in den Schulen keine Maskenpflicht mehr, auch Coronatests sind nicht verpflichtend. Zudem auch ungeimpfte Lehrpersonen wieder zum Unterrichten in die Klassenzimmer.Bei Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller war die Vorfreude auf den 1. Schultag groß. Sie hat richtig darauf hingefiebert. „Ein paar Wochen vor Schulbeginn haben wir schon die Schultasche gekauft, mit der ich dann überall hinspaziert bin und die eingewöhnt wurde“, erzählt sie. Vorbildwirkung habe auch ihre 4 Jahre ältere Schwester gehabt, die ihr das alles schon vorlebte.Später mochte sie gerne Basteln und handwerkliche Tätigkeiten. Besonders in Erinnerung geblieben ist der Terlanerin ein Ausflug in der Grundschule zur Messe Bozen. Dort besuchten sie eine Bienenausstellung, wo unter anderem erklärt wurde, wie Honig hergestellt wird. „Es war total spannend und es hat auch einen Fernsehbericht dazu gegeben“, sagt sie.Vor 55 Jahren hat der Kabarettist Manfred Zöschg alias Luis aus Südtirol erstmals die Schule in Ulten besucht. Er weiß noch, dass ihn damals „seine fesche Lehrerin und sein Nachbar, der neben ihm saß, aufmunterten.“ Denn den Unterricht mochte der Entertainer aus Hall in Tirol nicht so gerne.Zu Fuß sei er immer die 2 Kilometer zur Schule gegangen und habe unterwegs die Arbeiter gesehen, die auf der Baustelle, in der Bäckerei oder im Geschäft gewesen waren. „Und die habe ich beneidet und mir gedacht: Die sind erwachsen, die müssen nicht zur Schule gehen“.Nur zu gern erinnert sich Südtirol-1-Moderatorin Sarah Bernardi an ihre Schulzeit. „Ich hatte eine rote Schultasche aus Leder und einen Lehrer, den ich vergöttert habe – Herrn Dapunt“, blickt sie zurück. Ihren allerersten Schultag im Herbst 1981 habe sie förmlich herbeigesehnt. Sie war eine gute Schülerin, wenngleich ab und zu etwas aufmüpfig. Deutsch, Turnen und Pause waren ihre „Lieblingsfächer“.Untrennbar mit der Schule verbunden war der Schulweg. So kam es immer wieder vor, dass sie auf dem Nachhauseweg mit ihrer besten Freundin beim Trametschbach „hängenblieb“, während sie bei Regenwetter von ihrer Mama zur Schule kutschiert wurde.