Erfolg für Grödner Jugendchor: Gewinnt Gold und Silber in Schweden

Chöre aus ganz Europa getroffen

Programm wird in Südtirol aufgeführt

5 Tage lang war der Grödner Chor in Schweden, wo er am Wettbewerb „European Choir Games 2023“ teilnahm (STOL hat berichtet). Angetreten war der Chor in den beiden Kategorien „Adult Choirs“ und „Gospel, Spiritual, Music of Spirit and Faith“ und erzielte in beiden ein ausgezeichnetes Ergebnis. Rund 2000 Sänger und Sängerinnen aus ganz Europa sangen bei dem Wettbewerb in der schwedischen Stadt Norrköping um die Wette.Der Grödner Chor führte unter der Leitung von Samuel Runggaldier pro Kategorie 4 Stücke vor einem großen Publikum auf. Eine Fachjury bewertete anschließend die Leistung. Am Ende schaute eine Gold- und eine Silbermedaille für den Chor heraus.Pauli Moroder, ein Sänger des „Cor di Jëuni Gherdëina“, ist stolz auf das Ergebnis. „Um Haaresbreite hätten wir zweimal Gold gewonnen“, sagt er. „Am Ende fehlte uns in der Kategorie ,Adult Choirs‘ nur ein halber Punkt, um Gold zu gewinnen.“Wichtiger als die Medaillen sei aber die wunderschöne Erfahrung, die der Chor in Schweden machen durfte. „Die Stadt war voller junger Sänger und Sängerinnen, die wir am Abend in den Kneipen kennenlernen durften. Wir tauschten uns aus und hatten jede Menge Spaß“, erzählt Moroder.Die Stücke, die der Chor in Schweden gesungen hat, werden auch in Südtirol aufgeführt, und zwar am Samstag um 18 Uhr in der Franziskanerkirche in Bozen und am Sonntag um 18 Uhr in der Pfarrkirche in St. Ulrich/Urtijëi.