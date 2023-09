Etikett für Benefizwein „Lumina“ gesucht: Entwurf bis 30. September einsenden

Entwürfe bis 30. September einschicken

Auch heuer gibt es eine ganz besondere Cuvée. Der neue „Lumina“ aus Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc, der Kellerei St. Pauls soll in den kommenden Wochen auf den Markt kommen. Der Reinerlös der auf 5000 Flaschen limitierten und nummerierten Abfüllung geht an „Südtirol hilft“.Bereits in den letzten 2 Jahren wurden Benefizweine zu Gunsten von „Südtirol hilft“ verkauft. 2021 ein Sylvaner der Kellerei Eisacktal und 2022 eine Cuvée aus Lagrein und Cabernet der Kellerei Bozen. Die Hörer von Südtirol 1 und Radio Tirol haben zusammen mit den Lesern von Dolomiten und stol.it den Namen Lumina ausgesucht – Lumina, zu Deutsch Licht.Heiner Feuer, Programmchef von Südtirol 1 und Präsident von „Südtirol hilft“ erklärt: „Wie jedes Jahr bleibt der Name Lumina gleich, das Etikett kann jedoch komplett frei gestaltet werden.“ Bis zum Ende des Monats kann man verschiedene Entwürfe einschicken, dann werden die besten Etiketten von einer Jury ausgewählt und in der Zeitung vorgestellt.„Wir hoffen, dass auch heuer wieder zahlreiche kreative Köpfe, Künstler, Grafiker, Agenturen oder Grafikschulen mitmachen und diesem Wein das passende Gesicht geben. Auch alle Leser sind zur Teilnahme aufgerufen“, sagt Horst Pichler, Athesia-Marketingleiter und selbst Vorstandsmitglied von „Südtirol hilft“.Das Zusammenspiel der Sorten Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc verbunden mit den Vorzügen des beinahe mediterranen Klimas und den nächtlichen Fallwinden des Mendelkamms, prägen diese charakterstarke und facettenreiche Cuvée. Die lange Reifung auf der Feinhefe im großen Holzfass unterstützt die Komplexität und das Reifepotenzial.„Die farbliche Gestaltung des Etiketts ist frei wählbar. Es passen durchaus auch farbige Vorschläge.“, meint der Kellermeister der Kellerei St. Pauls, Philipp Zublasing.Die grafischen Vorschläge können innerhalb 30. September an [email protected] gesendet werden. Alle Informationen zur Aktion und zu den grafischen Vorgaben finden Sie auf suedtirolhilft.org