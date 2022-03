Evelyn Kirchmaier: „Sei selbstbewusst! Sei dankbar!“

Seit 2012 ist Evelyn Kirchmaier Generaldirektorin bei Markas. - Foto: © markas

Evelyn Kirchmaier ist keine Unbekannte in der Südtiroler Wirtschaftsbranche. Bevor sie aber ihre Karriere in der Wirtschaft startete, stand sie sozusagen auf der anderen Seite: Sie war Journalistin bei der „Südtiroler Wirtschaftszeitung (SWZ)“.Danach wechselte sie in den Unternehmensbereich und ist seit 10 Jahren Generaldirektorin des Bozner Unternehmens Markas, eines der größten Unternehmen Südtirols.Abends, meine bereits tief schlafenden Kinder doch noch einmal fest zu umarmen.Ich bin definitiv noch zu jung, um auf eingenommenen Positionen unbedingt verharren zu wollen.Ich würde mich generell als eher sparsam bezeichnen.Klavier spielen lernen und Ladinisch.Ich bin irgendwie ständig in Verspätung. Aber es sind selten mehr als 5 Minuten und ich versuche die Wartenden immer rechtzeitig davon in Kenntnis zu setzen.Das Talent, Gäste hervorragend zu bekochen. Und jenes Klavier spielen zu können.In guter Gesellschaft lache ich generell gerne und leider oft auch laut. Das letzte Mal ist wohl nur wenige Tage her.Mit Unwahrheiten, Schuldzuweisungen und fehlendem Antrieb.Sei selbstbewusst! Sei dankbar! Begegne Menschen immer auf Augenhöhe! Erzieherische Ratschläge meiner Eltern.Eigentlich noch nie. Macht ist kein Gefühlszustand, den ich anstrebe.Im März 2020, als das damals noch unbekannte Coronavirus in vielen norditalienischen Krankenhäusern in vernichtender Weise zugeschlagen hat: Wie unsere dort tätigen Mitarbeiter schützen und gleichzeitig unsere in dieser Extremsituation wichtigen Dienste aufrechterhalten?Mit meinem verstorbenen Schwiegervater. Er war und wäre ein weiser und motivierender Ratgeber.Diskriminierungen jeder Art abschaffen.Auf meine Würde.Mir kommen so viele schöne Momente in den Sinn! Aber ich versuche in der Regel, die Fassung zu bewahren.Gesundheit für mich und meine Familie.Die schönsten Erinnerungen sind in irgendeiner Form mit Bergen und Pässen bei schönem Wetter und einer akzeptablen sportlichen Leistung verknüpft.Vertrauensbrüche. Aber vergessen ist schwieriger als verzeihen.Hm, ich versuche eigentlich immer so ehrlich wie möglich zu sein.Bei der großen Kundgebung auf Schloss Sigmundskron vor mittlerweile fast 65 Jahren. Die Stimmung, das Umschwenken der Stimmung und die entsprechende Leistung der damaligen politischen Führung haben mich schon als Kind beeindruckt.