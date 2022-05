Verträumt drehen sich Oksana Balandina (23) und Viktor Vasyliv (23) im Kreis. Sie im Brautkleid, er in einem schlichten blauen T-Shirt und schwarzer Hose. Oksanas Kleid schwingt nach links, nach rechts, den Kopf hat sie auf Viktors Schultern liegen. Er hält sie fest in seinen Armen.

Oksana Balandina und Viktor Vasyliv haben im Krankenhaus geheiratet. - Foto: © ANSA / Official account of the Parliame