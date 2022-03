Für den Frieden gaben und geben sie alles – auch in Südtirol Für den Frieden gaben und geben sie alles – auch in Südtirol

In Europa tobt nach wie vor ein brutaler Angriffskrieg – doch auch in Syrien, Libyen, im Jemen und vielen weiteren Orten sterben täglich Menschen durch Kugeln, Bomben und Raketen. Kriege und Konflikte sind wohl schon so alt wie die Menschheit selbst. Doch seit jeher haben sich auch mutige Menschen dagegengestellt und dabei Leib und Leben riskiert. s+ stellt einige Personen und Bewegungen vor, die vollen Einsatz für den Frieden zeigten. Auch in Südtirol. + Von David Hofer