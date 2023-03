Gabriele Morandell: „Ich würde gerne gut singen können“

Volksanwältin Gabriele Morandell. - Foto: © DLife/Matteo Groppo

Ich liebe Speiseeis und kann da schlecht nein sagen.In denke ich bin zu alt fürs Paragleiten, aber fühle mich noch zu jung um mit dem Skifahren aufzuhören.Zur Zeit gebe ich zu viel Geld für die Stromrechnung aus.Einen Kurzurlaub würde ich mir schon lange wünschen, irgendwie fehlt immer die Zeit.Oft und immer abends, weil ich zu lange arbeite und es nicht rechtzeitig nach Hause schaffe.Ich würde sehr gerne gut singen können. Gute Musik und guter Gesang begeistern mich sehr.Zuletzt herzhaft gelacht habe ich bei der Faschingsrevue des Brixner Männergesangvereins.Das ist schwierig, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen.„Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.“Noch nie.Ohnmächtig fühle ich mich immer wieder, wenn es einfach keine Antwort von der öffentlichen Verwaltung gibt und niemand erreichbar ist.Schon lange mit Barack Obama.Ich würde für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen.Nicht verzichten kann ich auf meinen Ehemann und meine Kinder, die stehen bei mir an erster Stelle.Da gibt es so einige…Natürlich GESUNDHEIT.Immer bei den aufregenden Momenten.Fehler, die ich gemacht habe und dabei Menschen verletzt habe.Ab und zu beim Blindwatten.Beim Fall der Berliner Mauer, die Freude muss wirklich einmalig gewesen sein.