Gelungene Veranstaltung – Wertvolle Spende

Am Samstag, 7. Oktober fand die traditionelle letzte Traubenfuhre in Girlan heuer statt. Wie jedes Jahr im Oktober, wenn die meisten Trauben entlang der Weinstraße bereits geerntet sind und in den Fässern lagern, wird in Girlan die letzte Fuhre zum Kirchplatz gekarrt und die Trauben dort in einer alten Weinpresse („Torggl“) zu Most gepresst.Den Wagen – gezogen von einem historischen Traktor – ziert jedes Jahr ein neuer Erntekranz samt Spruch eines lokalen Künstlers. Begleitet wird der Festzug von den Bäuerinnen, Bauern und der Bauernjugend, alle in traditionellem „Wimmgewand“ gekleidet, einem „Saltner“ sowie der Musikkapelle.Die Girlaner Bauernjugend hat diesen besonderen Rahmen erneut genutzt, um dem „Bäuerlichen Notstandsfonds (BNF) – Menschen helfen“ eine Spende zur Unterstützung in Not geratener Menschen zu überreichen.Monika Brigl (BNF-Vorstandsmitglied) nahm den Scheck in Höhe von 2500 Euro dankend entgegen und freute sich über die Hilfsbereitschaft der SBJ Girlan.Der Spendenbeitrag entstammt der Hauptveranstaltung der SBJ Girlan, der „Gschleier Weinkost“, welche jährlich im Frühsommer stattfindet und sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit erfreut.