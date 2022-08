Bewusster essen: Wann Kalorienzählen sinnvoll ist Bewusster essen: Wann Kalorienzählen sinnvoll ist

Kalorien sind kleine Tierchen, die nachts die Kleidung enger nähen? Dieser Postkartenspruch stimmt natürlich nicht. Was stimmt: Wer abnehmen will, sollte seine Kalorienzufuhr im Blick haben. So geht's. + Von Lorena Simmel