Fit und knackig in den Frühling – mit diesen 7 einfachen Übungen

„Ein sicheres und gut gebautes Haus benötigt ein solides Fundament“, sagt Fitnesstrainerin Maria Rastner vom Knackig Fitness in Brixen: Diese Fundament in unserem Körper sind die Muskeln. Ein regelmäßiges, spezifisches Krafttraining hält rundum fit. Für s+ hat Maria Rastner 7 Übungen zusammengestellt, mit denen auch Sie ohne Geräte und perfekt in den Frühling starten. + Von Alex Zingerle