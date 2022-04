Lichtblitze oder Punkteregen im Auge: Muss ich sofort zum Arzt? Lichtblitze oder Punkteregen im Auge: Muss ich sofort zum Arzt?

Manche Sehstörungen sind lästig, aber nicht dramatisch. Bei anderen heißt es: Sofort zum Augenarzt! Was ist harmlos und was ein Notfall? Hier sind wichtige Anhaltspunkte für eine erste Selbsteinschätzung. Und einige Tipps, wie Sie die Augen durch „Sport“ in Form halten.