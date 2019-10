Uibo, Renner, Bessega: 3 neue Gesichter für Grippeimpfkampagne

Dieser Meinung sind auch Nicole Uibo, Don Paolo Renner und Paola Bessega, die in diesem Jahr die Grippeimpfschutzkampagne des Südtiroler Sanitätsbetriebes tatkräftig unterstützen. In Südtirol startet die Grippeschutzimpfung am Montag, 21. Oktober und endet am 13. Dezember 2019.





Nicole Uibo, Apothekerin und Miss Südtirol 2016, Don Paolo Renner, Direktor des Institutes für Theologische Bildung in Bozen, und Paola Bessega, Journalistin des Fernsehsenders Video33 – SDF sind die Gesichter der diesjährigen Grippeschutzimpfungskampagne des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Mit einer richtigen Grippe, einer Influenza, ist tatsächlich nicht zu spaßen.Insgesamt wurden im Winter 2018/2019 italienweit 5.276.000 Grippefälle gemeldet. Vergleicht man die Daten der letzten Jahre, dann hat die Grippewelle des vergangenen Winters vor allem wieder Kinder getroffen. Besonders schwer an einer Grippeerkrankung leiden allerdings ältere Menschen: 282 schwerwiegende Fälle wurden in der vergangenen Grippesaison registriert - darunter 52 Todesfälle.Das durchschnittliche Alter der Erkrankten lag bei 61 Jahren, rund 76 Prozent waren älter als 50 Jahre. 80 Prozent der schwerwiegenden Fälle und 85 Prozent der Todesfälle litten bereits vorher unter mindestens einer chronischen Krankheit (Quelle: Istituto Superiore di Sanità - ISS).Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat sich auch in diesem Jahr wieder mit dem wirksameren – und teureren – Vierfachimpfstoff eingedeckt, der einen effizienteren Schutz gegen Grippeviren garantiert als ein Dreifachimpfstoff.#IoMiVaccino ist der offizielle Hashtag der italienweiten Kampagne für die Grippeschutzimpfung, mit denen Geimpfte ihre auf den sozialen Medien hochgeladenen Fotos versehen, die sie bei der Grippeschutzimpfung zeigen. #ImpfenSchützt ist der ins Deutsche übersetzte Hashtag. Mit der Verwendung der genannten Hashtags kann quasi jeder online zum „Impfluenzer“ werden, indem er oder sie ein Impf-Foto hochlädt.Grippeviren werden durch eine Tröpfcheninfektion über direkten oder indirekten Kontakt übertragen, weshalb sich das Virus schnell verbreitet. Einen wirksamen Schutz vor einer Infektion bietet eigentlich nur die Grippeschutzimpfung, die in diesem Jahr ab Montag, 21. Oktober bis Freitag, 13. Dezember 2019 angeboten wird. Impfwillige sollten sich frühzeitig impfen lassen, da der Schutz erst nach 2 Wochen wirksam wird.Besonders gefährlich ist eine Grippeinfektion für Menschen über 65 Jahren und Personen mit chronischen Herz-, Lungen-, Nieren- oder Stoffwechselkrankheiten, Tumorerkrankungen oder anderen schweren Erkrankungen, die deshalb Anrecht auf eine kostenlose Grippeschutzimpfung haben.Auch verschiedene Kategorien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die oft in Kontakt mit Menschen stehen, erhalten die Grippeschutzimpfung kostenlos. Dazu gehören angehörige der Staatspolizei, der Carabinieri, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr, Gesundheitspersonal, die Freiwilligen des Weißen und Roten Kreuzes, das Lehrpersonal an Schulen, Kindergärten und Kinderhorten. Auch Blutspender erhalten eine kostenlose Grippeschutzimpfung.Menschen, die häufig mit älteren Personen, Säuglingen und Kleinkindern oder mit durch Erkrankungen vorbelasteten Menschen zu tun haben, sollten sich ebenfalls unbedingt impfen lassen. Denn: Wer sich impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch seine Umgebung vor einer Ansteckung.Gegen Grippe geimpft wird in den Impfzentren des Südtiroler Sanitätsbetriebes sowie in den Ambulatorien der Ärzte/Ärztinnen für Allgemeinmedizin und der Basiskinderärzte/Basiskinderärztinnen, die sich an der Impfkampagne des Sanitätsbetriebes beteiligen. Eine Impfung kostet rund 12 Euro.

