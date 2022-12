Gustav Thöni: die Südtiroler Skilegende

Das neue „Dolomiten-Magazin“ erscheint heute als Beilage in den „Dolomiten“. - Foto: © mag_mm(monika.miuzzo)

In seinem Buch „Gustav Thöni. Lebenskurven einer Skilegende“ schreibt der Autor und Journalist J. Christian Rainer über den ehemaligen Südtiroler Skistar: „Gustav Thöni war der wichtigste Sportler, den Südtirol jemals hervorgebracht hat. Und er war in den 1970er-Jahren der Südtiroler schlechthin.“ Was der mittlerweile 71-Jährige heute tut und wie er seine Freizeit verbringt, erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die Aktion „Südtirol hilft“, die heuer bereits zum 17. Mal stattfindet.Gäste im neuen „Dolomiten-Magazin“ sind die Schauspielerin und Künstlerin Teresa Prugger (In Frage gestellt), der Schweizer Olympiasieger Beat Feuz (Sonntagsfrühstück), die britische Band Fleetwood Mac (Musik) und die Schlagerqueen Claudia Jung (Schneidig & Schnulzig) sowie die Band Laeds aus Brixen (Backstage) und der Schauspieler Dietmar Bär (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Höfewanderung bei Kiens im Unterpustertal ein, Helmut Bachmann stellt einfache Keksrezepte vor und Maria Rastner gibt wiederum praktische Fitnesstipps. Dazu gibt es neue Bücher von Athesia Tappeiner, tolle Trainingsgeräte für zu Hause, Tipps, wie Weihnachtssterne länger schön bleiben, Infos, was im Winter bei Hunden alles zu beachten ist, den Mondkalender für den Jänner 2023 u. v. m.