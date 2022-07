Heidi Klum beim Kaiserschmarrn auf 2000 Metern

Da kann auch ein Supermodel nicht widerstehen: Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz beim Kaiserschmarrn auf der Alm. - Foto: © Facebook/Durra Alm

Etwas mehr als eine Stunde dauert die Wanderung zur Durra Alm. Supermodel Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz posteten ein Foto von sich auf Instagram – mit dem Hinweis: „Made it to the top“.Kaiserschmarrn und frische Milch haben sich die beiden schmecken lassen. Die Wirtsleute freut's: Sie veröffentlichten am Dienstag mehrere Bilder der Promi-Wanderer.