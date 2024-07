Herta Kinzner: „Meine Lieblingslektüre“

Herta Kinzner liest neben dem „Dolomiten“-Magazin liest Herta am liebsten Sportartikel und Leserbriefe.

Herta Kinzner ist Gastronomin aus Leidenschaft und führt zusammen mit ihrem Mann die Marktbar am Brenner. Bei der Wirtin vergeht selten ein Tag ohne „Dolomiten“, sogar im Urlaub und bei Sonntagsausflügen ist das Tagblatt der Südtiroler mit dabei – und da darf es auch mal die Zeitung vom Samstag sein, Hauptsache die „Dolomiten“ sind es.



Neben dem „Dolomiten“-Magazin liest Herta am liebsten Sportartikel und Leserbriefe. Aber natürlich auch alle anderen Beiträge. Und es kommt öfters vor, dass Herta ihren Stammgästen in der Bar empfiehlt, den einen oder anderen Artikel zu lesen.

