Iacun Prugger: „Mein aufregendster Moment muss noch kommen“

Iacun Prugger hält eine Waldohreule in der Hand. - Foto: © privat

Butter.Zu jung fürs E-Bike. Zu alt für mehrtägige Festivals.Zinsen.Im Winter in warme Gebiete verreisen.Das war wohl bei der Beantwortung dieser Fragen, ich habe es irgendwie vergessen.Töne treffen beim Singen.Jägergeschichten.In Warteschlangen, im Stau, wenn man auf etwas warten muss.“Zech fajons’a bën“ („Etwas werden wir schon machen“, Anm. d. Red.).Mächtig? Zum ersten Mal? Keine Ahnung.An einem Sonntagmorgen im Mai.Heute (22. Juni Anm. d. Red.) mit Campino, und ihm Alles Gute zum 61. wünschen.Längere Sommer.Kaffee am Morgen.Hmm schwierig… muss vielleicht noch kommenEin Klassiker: Gesundheit.Auf der Seiser Alm mit der Freundin.Diese Sachen habe ich schon vergessen.Wohl nur bei der einen oder anderen Prüfung.Mauerfall in Berlin.