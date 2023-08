Jonas Rabensteiner: „Ich bin ein Freund der Wahrheit, auch wenn sie manchmal hart ist“

Jonas Rabensteiner. - Foto: © Philipp Oberhuber

Für den Musiker aus Barbian gibt es kein besseres Gefühl, als mit seiner Band Stunde Null auf der Bühne zu stehen. - Foto: © Bandgedoens

Party mit Freunden.Erwachsen zu werden.Gitarren und alle möglichen Online Abos.Der Frühjahrsputz (lacht).Weil ich ich war. Ich verspäte mich leider viel zu oft.Die Augen schließen und sofort schlafen.Meinen ersten Versuch Pizzateig zuzubereiten.Ich bin ein Freund der Wahrheit, auch wenn sie manchmal hart ist. Deswegen ertrage ich es nicht, wenn man mich anlügt.Jeder Tag, den ich damit verbringe mir über alte Geschichten den Kopf zu zerbrechen, ist ein verlorener Tag für alles, was noch kommen kann.Mein erstes Konzert mit der Band, als ultra harter Rocker, mit 13 und ohne jegliches Anzeichen von Bartwuchs (lacht).Im letzten Jahr meines Gitarren-Studiums konnte ich plötzlich nicht mehr mein Instrument spielen. Ich wusste nicht wieso und hatte keine Ahnung, wie ich es durch diese Zeit schaffen soll. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer und ich von Tag zu Tag unglücklicher. Irgendwann musste ich die Reißlinie ziehen und mir einen Moment der Auszeit gönnen.Mit Oliver Sykes und Jordan Fish von der Band Bring me the Horizon.Dass wir mehr auf unsere positiven Gefühle hören und uns von ihnen leiten lassen. Nicht von der Angst und nicht von unserem Verstand.Freunde, Familie und die Musik.Wahrscheinlich das Konzert in der Olympiahalle von München. Eines meiner ersten Konzerte mit der Gitarre anders rum.Weiter meinen Traum zu leben, als Musiker, mit den wichtigsten Menschen an meiner Seite.Da gibt es viele, aber zuletzt die Reise durch Norwegen. Dieses Land hat mich gefesselt.Nichts. Gehört alles dazu.Wie wahrscheinlich jeder in der Schule und mit 15 beim Türsteher vor dem Club (lacht).Beim Songwriting von Paul Mccartney und John Lennon.