Katia Bettin: „Alles, was mir passiert, bringt mich weiter“

Katia Bettin.

Einen Flug zu buchen.Schwierige Frage. Ich bin der Meinung, es gibt kein perfektes Alter.Fürs Reisen. Es ist allerdings eine gute Investition, da es mich glücklich macht, die Welt zu sehen.Sri Lanka zu erforschen.Weil meine Uhr in der Wohnung stehen geblieben ist und 15 Minuten hinten war.Unter Wasser atmen können.Als ich in St. Vigil mit der längsten Zipline Europas gefahren bin. Ich leide unter Höhenangst und hatte trotzdem so viel Spaß!Wenn man mitten im Gespräch Thema wechselt.Wenn man etwas will, dann muss man es sich nehmen.Als ich das erste Mal beim Spiel „UNO“ gewonnen habe.Als ich zum ersten Mal im Schnalser Gletscher geschlafen habe.Mit der Hawaiianischen Fotografin Chelsea Kauai.Aufs Reisen und Fotografieren.Als ich in Petra (Jordanien) eines der Weltwunder mit meinen Augen sehen durfte.Meine Lebensfreude nie zu verlieren.Keine besondere, da ich ständig neue, schöne Erinnerungen sammle.Nichts. Ich finde, dass man aus jeder Erfahrung etwas für die Zukunft lernt. Alles, was mir passiert, bringt mich weiter.Bei den schriftlichen Prüfungen in meiner Schulzeit.