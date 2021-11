Kommt die große Stunde von Prinz Charles?

Vom royalen Sonderling zur königlichen Geheimwaffe: An Prinz Charles führt dieser Tage kein Weg vorbei. Ob auf dem G20-Gipfel in Rom oder bei der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow – der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. mahnt als prominenter Redner die Staatenlenker zu raschem Handeln in der Klimapolitik.