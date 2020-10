Kulinarische Wochen in den Vinum Hotels Südtirol

Südtirol ist geprägt von seiner alpin-mediterranen Landschaft, von kulturellen Gegensätzen und nicht zuletzt von den einzigartigen Produkten, die mit viel Leidenschaft und Fleiß hergestellt werden. All dies spiegelt sich auch in den Südtiroler Erzeugnissen mit Qualitätszeichen und geschützter geografischer Angabe wider.Die Vinum Hotels Südtirol ihrerseits legen, neben ihrem Hauptthema Wein, einen großen Fokus auf das Thema Genuss. Aus dieser Symbiose heraus entstand die neue Initiative „Kulinarische Wochen“, die die Wertigkeit des echten Südtiroler Genusses unterstreichen soll.Dieses Gemeinschaftsprojekt ist auf eine Initiative der Vinum Hotels Südtirol im HGV in Zusammenarbeit mit den Südtiroler Qualitätsprodukten entstanden.Im Rahmen der kulinarischen Wochen, die unter dem Motto „Genuss im Südtirol-Stil“, in den Vinum Hotels stattfinden, erfahren Gäste und Einheimische alles zur Herstellung und Tradition, zur herausragenden Qualität und zu den Einsatzmöglichkeiten der Qualitätsprodukte aus Südtirol.Jede Woche steht ein anderes Südtiroler Qualitätsprodukt im Fokus. Der Südtiroler Speck g.g.A. stand bereits in der ersten Wochen im Mittelpunkt. Vom 5. bis 11. Oktober dreht sich alles um den Südtiroler Apfel g.g.A. und vom 19. bis 25. Oktober um Milch und Milchprodukte mit Qualitätszeichen Südtirol. Im Rahmen dieser Aktion wird besonders die Vielfältigkeit der Südtiroler Qualitätsprodukte in den Vordergrund gerückt. Die Teilnehmer lernen moderne und traditionelle Gerichte kennen und erfahren was sie geschmacklich so besonders macht.Zudem erzählen die Vinum Hotels Südtirol während der Genusswochen in ihrer Morgenpost spannende Geschichten aus Südtirols Genusswelt: Honig, Speck, Wein, Apfel, Fleisch, Milch & Milchprodukte, Beeren, Bier, Grappa, Trockenobst, Steinobst, Freilandeier, Brot, Apfelstrudel, Kräuter & Gewürze, Konfitüren & Fruchtaufstriche, Apfelsaft, Apfelessig und Gemüse.

