Lachsräucherei „Salmone Dolomiti“ aus Niederdorf gewinnt Great Taste Award

Die Great Taste Awards sind bekannt als die „Oscars“ der Feinkostwelt. Mit über 10.000 Einreichungen war der Bewerberandrang auch in diesem Jahr sehr groß. Die Anforderungen der Jury, die sich aus Spitzenköchen, erfahrenen Gastronomen, Konditoren, Journalisten und vielen anderen Experten aus dem Bereich der Feinkost zusammensetzt, sind hoch.Bewertet werden dabei ausschließlich der Geschmack und die Qualität des Produktes, das Verpackungsdesign oder der Markenauftritt haben ganz bewusst keinen Einfluss auf die Jurywertung.Auch der Räucherlachs von „Salmone Dolomiti“ durchlief das Jurygremium und überzeugte mit seiner hohen Qualität sowie seiner besondere Räuchernote auf Basis der speziellen Holzmischung.„Festes Fleisch mit einer butterweichen Textur, die auf der Zunge zergeht. Unverfälscht, frisch und süß - mit einer gut abgestimmten Mineralität durch den Salzgehalt. Sanfter und warmer Rauch mit mildem und weichem Charakter, der ein angenehmes Glühen am Gaumen hinterlässt“, war im Juryurteil des Great Taste Award 2021 zu lesen.Genauso außergewöhnlich wie der Geschmack von „Salmone Dolomiti“ ist die Geschichte dahinter: Der schottische Premiumlachs wird fangfrisch in Südtirol auf über 1250 Höhenmetern geräuchert und veredelt. Verwendet werden dafür nur regionale Zutaten wie Wacholder, Bergapfelholz oder Alpenkräuter. Lange Ruhe- wie Reifezeiten und die Leidenschaft zum Handwerk des Räucherns garantieren den Qualitätsanspruch. Zudemist die gesamte Produktionskette bis zum Versand an die Endkunden nachhaltig ausgerichtet und damit ganzheitlich mit der Ursprünglichkeit seines Herstellungsortes verbunden.Entstanden ist die höchstgelegene Lachsräucherei Europas aus dem Lebenstraum des Gründers Benedikt Röser: „Meine Vision war es, aus meiner Leidenschaft zum Fischen ein außergewöhnliches Produkt zu machen.“Daraus ist innerhalb eines Jahres ein Produktsortiment entstanden, das Ursprünglichkeit, Qualität und Handwerk vereint. Die Auszeichnung mit dem Great Taste Award ist für Benedikt Röser das Highlight desersten Gründungsjahres und inspirierte ihn zu einer exklusiven „Gold Edition“ seines Räucherlachses.

