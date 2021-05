Glück ist ein Stall mit Schwalben

In einer wöchentlichen Kolumne schreibt Kulturredakteurin Irina Lino ab nun auch auf s+ über aktuelle Themen verschiedenster Art. Irina Lino ist 1967 in Klagenfurt geboren, machte mit 21 erste journalistische Gehversuche in Graz, dann Journalistin für die Kulturzeitschrift „Die Brücke“ in Kärnten; seit 2009 Leiterin des Kulturressorts und Kolumnistin der „Kronen Zeitung“ Kärnten. + von Irina Lino