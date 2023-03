Manfred Mussner: Reisen, fliegen, schwitzen

Foto: © karl.tschurtschentha

Auf Bücher und Reisen möchte Manfred Mussner nie im Leben verzichten. Und auch nicht aufs Fliegen. Doch der Leiter der Luftfahrtbehörde ENAC am Bozner Flughafen hat noch 2 weitere Leidenschaften: das Schreiben und das Schwitzen. In seinem Buch „Der geheime Marathon“ beschreibt er seine Laufabenteuer in den gefährlichsten Ländern der Welt. Mehr über den Brixner erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die neue Saison in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff und im Touriseum in Meran.Gäste des „Magazins“ sind Franziska Guggenbichler Beck (In Frage gestellt), Bergführer-Präsident Thomas Zelger (Sonntagsfrühstück), Songwriterin Hannah Grae (Musik), der Vinschger Virtuose David Frank (Schneidig & Schnulzig), Pop-Queen Tracy Merano (Backstage) und Schauspielerin Iris Berben (Star der Woche). Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung ins Burggrafenamt ein und Helmut Bachmann präsentiert ein Ostermenü. Dazu gibt es Garten-, Bücher- und Freizeittipps, Infos aus der Hausapotheke, den Haustier-Ratgeber u. v. m.