Mara Gatsche: Sie kam und siegte

Trotz strömendem Regen und Temperaturen im Sturzflug lächelt Mara Gatscher geduldig in die Kamera: mit Mantel, ohne Mantel, mit Medaillen, ohne Medaillen. Die Feuchtigkeit zeichnet unregelmäßige Flecken auf die Betonfassade der Landesberufsschule für Handel und Industrie in der Bozner Romstraße. „Am Donnerstag habe ich bis 16.30 Uhr Schule, dann können wir uns treffen", hatte Mara am Telefon gesagt.An allen anderen Tagen sei ihr Terminkalender ziemlich voll. Denn wenn sie nicht in der Schule sitzt, arbeitet die angehende Friseurin ganztags in ihrem Lehrbetrieb in Siebeneich, und am Abend besucht sie eine private Hair Academy – um noch besser und noch schneller zu lernen.Dass neben Schule, Arbeit und Maras Fähigkeiten auch die Zusatzausbildung einiges bringt, hat die brillante Teilnahme der 17-Jährigen an der Landesmeisterschaft der Berufe gezeigt. Bei den WorldSkills Italy, die nach einer längeren Corona-Pause Ende September erstmals wieder in Südtirol ausgetragen wurden, siegte Mara Gatscher in ihrer Berufskategorie. Aber nicht nur. Nach 3 Wettkampftagen war sie „die Beste der Besten". Mit 81,67 Gesamtpunkten war sie die unbestrittene Nummer eins der Landesmeisterschaft.