Margareth Hofer Vanzetta: Die Quereinsteigerin

Im Jahr 2000 ist Margareth Hofer Vanzetta mit Ehemann Werner und Sohn Paul von Leifers nach Ratschings gezogen. Für das junge Paar – sie Hotelsekretärin, er Betriebsmechaniker – war es ein Aufbruch in ein neues Leben. Am 13. März wurde Margareth Hofer zur Bäuerin des Jahres 2022 gekürt. Ein Porträt von Margareth Hofer Vanzetta finden Sie in der neuen Ausgabe der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“.