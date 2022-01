Max von Milland: „Mit Sting würde ich gern einen Kaffee trinken“

Wenn man Südtirol in Songs packen könnte, Max von Milland käme dem Sound ganz sicher am nächsten. Der Singer-Songwriter packt die Sprache und das Lebensgefühl Südtirols in einen einzigartigen Stil, der zwar tief in seiner Heimat wurzelt, aber dennoch so kosmopolit wie Max selbst ist. In seinem Leben hat es den Musiker hinausgezogen in die weite Welt, seine Heimat hat er dabei aber stets im Gepäck.Die STOL-Redaktion hat bei dem Musiker nachgehakt, mit wem er gern auf einen Kaffee gehen würde und was er in Zukunft gerne seltener vergessen möchte.Ein Instrument in die Hand zu nehmen, wenn es ungenutzt in einem Raum steht.Für die Rentenvorsorge.Für die Produktion meiner Songs, aber Qualität kostet nun mal.Meine Konzert-Tour durch Deutschland, die pandemiebedingt immer wieder verschoben werden musste.Wegen eines Staus auf der Autobahn zwischen Brixen und Bozen.Ich würde gern noch mehr Sprachen sprechen.Über den trockenen Humor meines Mitmusikers Simon Gamper.Bei respektlosem Verhalten habe ich eine relativ kurze Zündschnur.Aufgeben tut man nur einen Brief.Als Musiker in der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie.Sting.Dass das finanzielle Einkommen eines Menschen an sein soziales Engagement und nachhaltiges Handeln gekoppelt ist.Auf meine Gesundheit.Als Musiker: Das Sonnenaufgangskonzert auf der Plose. Es war einfach gewaltig.Ich möchte es schaffen bei jedem meiner Auftritte mehr Menschen mit meiner Musik zu erreichen.Viele, aber die sind privat und gehören nur mir.Ich möchte es lieber nicht und schon gar nicht gerne, aber es passiert leider viel zu oft: Geburtstage.Da sag ich jetzt mal lieber nichts.Als John Lennon „Imagine“ geschrieben hat.

stol