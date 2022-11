Miss Südtirol Julia Kaserbacher: Achterbahn der Gefühle

Es gibt Leute, die sind einem auf Anhieb sympathisch. Julia Kaserbacher ist mit Sicherheit ein solcher Mensch – offen und warmherzig, redselig und empathisch. Ende Oktober hat die „Zett“-Miss Südtirol 2022 Titel und Krönchen an ihre Nachfolgerin Isabel Dialer weitergegeben. „Ich kann es kaum fassen, dass das Jahr schon vorbei ist“, sagt die 21-jährige Ultnerin. „Gefühlt waren es höchstens zehn Tage – maximal 11.“Julia lacht, lehnt sich zurück und lässt ihre 12 Monate als Miss Südtirol Revue passieren. Es sei berauschend gewesen, spannend, aber auch herausfordernd. Die Wahl habe einen tiefen Einschnitt in ihrem jungen Leben markiert. „Es war ein Jahr, in dem wirklich alles passiert ist.“In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ das Porträt der „Zett“-Miss Südtirol 2022.Weitere Themen im Heft: Prof. Dr. Bernd Gänsbacher klärt über die anstehende Grippeimpfung auf; Julia Kofler, Südtirols erste Schokoladen-Sommelière, gibt Tipps, wie man Schokolade richtig verkostet; Kräuterexpertin Hildegard Kreiter schreibt über die Kraft der Bertram-Wurzel.