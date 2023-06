Mit E-Skateboard vom Brenner nach Apulien: Bozner versucht Weltrekord

Erste Etappe nicht ohne Schwierigkeiten

1430 Kilometer auf dem E-Skateboard: Diese Strecke will der 36-jährige Bozner auf seinem E-Skateboard zurücklegen und damit einen neuen Guiness Weltrekord aufstellen. Bereits im Jahr 2021 ist Stefano Rotella mit seinem E-Skateboard von Trient nach Budapest gefahren und hat dabei 1377 Kilometer zurückgelegt. Diese Unternehmung bescherte ihm gleich 2 Weltrekorde: Den der größten zurückgelegten Entfernung und den der meisten durchfahrenen Staaten auf einem E-Skateboard.Nun ist Rotella auf dem Weg, seinen eigenen Rekord zu brechen. Der Skater ist laut Nachrichtenagentur Ansa bereits in Pescara angekommen. Auf der ersten Etappe seiner langen Reise gab es allerdings bereits einige Schwierigkeiten: Wie heftige Niederschläge in der Po-Ebene.„Mit Nylon habe ich das Skateboard vor dem Wasser geschützt, aber um die Batterien zu wechseln, musste ich fast wie ein Chirug vorgehen“, erklärt der Bozner gegenüber Ansa.Rotella ist am 1. Juni losgefahren und hofft, nach etwa 14 Tagen in Santa Maria di Leuca anzukommen. „Doch leider haben die Batterien, die bereits 2021 zum Einsatz kamen, nicht mehr die gleiche Autonomie und die Etappen müssen neu berechnet werden“, erklärt er.Wenn er an der Stiefelspitze ankommt, wird er etwa 1430 Kilometer zurückgelegt haben – und damit erneut 2 Weltrekorde aufstellen: Jenen für die längste Strecke und jenen für die längste Strecke in einem einzigen Staat.