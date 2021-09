„Spione“ auf meinem Smartphone! Die heikle Sache mit den Cookies

Wer mit seinem Smartphone, PC oder Tablet eine Internetseite aufruft, erhält sofort Dateien geschickt, die auf dem eigenen Gerät abgespeichert werden: Cookies! Spionieren sie uns aus? Was passiert, wenn wir bei den Einblendungen einfach „Akzeptieren“ drücken? Und was wenn wir ablehnen? In Zusammenarbeit mit dem Brunecker Rechtsanwalt und Datenschutz-Experten Christian Notdurfter gibt s+ Antworten auf wichtige Fragen. + Von Martin Lercher