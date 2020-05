Mund auf und zu: Pac-Man wird 40

Das Videospiel Pac-Man wurde am 22. Mai 1980 in Japan als „Puck Man“ für Spielautomaten veröffentlicht. Fünf Monate später, nach dem Start am US-Markt, wurde der Name in Pac-Man geändert.Der Name leitet sich von der japanischen Lautmalerei paku paku für „wiederholt den Mund öffnen und schließen“ und der Puck-förmigen Gestalt der Hauptfigur her. Es wurde vom Spieledesigner Töru Iwatani entworfen, der angeblich beim Pizzaessen aus dem Pappkarton die Idee zum Videospiel-Klassiker hatte.Bei der 1. offiziellen Atari-Pac-Man-Weltmeisterschaft 1982 in Paris sammelte der damals 26-Jährige deutsche Student Johann Beiderbeck innerhalb von 15 Minuten 14.516 Punkte und sicherte sich hiermit den Titel. Der maximale Score liegt bei 3.333.360 Punkten und wird als perfect game bezeichnet.

stol