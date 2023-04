Nadya Ochner: die Weltbeste

Foto: © mag_emma(emma.lutz)

Im Leben muss man dranbleiben, wenn man das gesteckte Ziel erreichen will: Ein Paradebeispiel dafür ist Weltmeisterin Nadya Ochner, die sich auch von einer Knöchelverletzung nicht unterkriegen hat lassen. Und jetzt ist die Snowboarderin die Beste der Welt. Zusammen mit Aaron March hat Ochner nämlich heuer den WM-Titel im Snowboard-Teamslalom geholt. Mehr über die erfolgreiche Sportlerin aus Burgstall im Etschtal erfahren Sie am kommenden Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die sommerlichen Konzert- und Kulturveranstaltungen, welche die Meraner Showtime Agency anbietet.Gäste des neuen „Magazins“ sind Markus Kompatscher, der Präsident der Sportgruppe für Körperbehinderte Südtirols/ASV (In Frage gestellt), der frühere deutsche Skirennläufer Felix Neureuther (Sonntagsfrühstück), die Heavy-Metal-Band Metallica (Musik), Vanessa Mai & Wolkenfrei (Schneidig & Schnulzig), die Südtiroler Rock-Queen Ina Pross (Backstage) sowie der österreichische Schauspieler Hary Prinz (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von Atzwang im Eisacktal nach Völs am Schlern ein und Helmut Bachmann präsentiert das neue Kochbuch des jungen, passionierten Vinschger Küchenmeisters Thomas Ortler. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, Infos aus der Hausapotheke, den Haustier-Ratgeber u. v. m.