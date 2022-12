10.000 Euro für „Südtirol hilft“: Erfolgreiche Spendenaktion in Tisens

Kerzenschein, weiße Tischdecken und elegante Dekoration erwarteten die Gäste in den geschichtsträchtigen Räumlichkeiten des Restaurants „Zum Löwen“ in Tisens: Sterneköchin Anna Matscher und ihr Team kredenzten 70 Gästen ein Benefizessen.Die Sektkellerei Arunda, das Weingut Ignaz Niedrist und das Weingut Peter Dipoli beteiligten sich an der Spendenaktion. Auch die Metzgerei Stefan Nigg, Achim Kreithner, die Firma Wörndle und Kuchenbäckerin und Autorin Wally Tschurtschenthaler unterstützten die Veranstaltung. Ein Zeichen der Solidarität setzten auch die Servicekräfte, die ehrenamtlich im Einsatz waren.Moderator Markus Frings führte durch den Abend. 10.000 Euro für Menschen in Not in Südtirol wurden so gesammelt: „Südtirol hilft“-Präsident Heiner Feuer nahm den Spendenscheck entgegen und bedankte sich für das Engagement aller Beteiligten.