Wie die Prader Pfarrkirche zu einer zweiten Orgel kommt

Seit 1989 werden viele Gottesdienste in der Pfarrkirche Maria Königin in Prad an der Mathis-Orgel musikalisch gestaltet. Doch nun soll das Gotteshaus eine weitere Orgel bekommen – über eine ganz besondere Aktion. Eingefädelt hat das Ganze Don Mario Pinggera. +Burgi Pardatscher Abart