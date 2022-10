3 Geschwister in der Welt der Bücher

Die 3 Geschwister vereint auch ihr Beruf (von links): Manuela leitet die öffentliche Bibliothek in Vahrn, Bruno die Stadtbibliothek in Brixen und Claudia die Bibliothek der Philosophisch-Theologische Hochschule in Brixen. mpi - Foto: © mpi