Achtung: Zahlungsaufforderungen wegen nicht bezahlter Mautgebühren

Flut von Zahlungsaufforderungen und Strafen aus Österreich

Vignette korrekt anbringen, sonst: nicht bezahlt

Was bei Beschwerden zu beachten ist

Obwohl viele Autofahrer berichten, dass sie die Maut bar bezahlt haben, finden sie oftmals angesichts der verstrichenen Zeit weder den Zahlungsbeleg noch die Kopie der digitalen Vignette.Solche Anfragen hängen wohl mit der EU-Richtlinie Nr. 520/2019 zusammen, heißt es vom EVZ: Autobahnbetreiber erhalten nun leichter Zugang zu den Daten der Fahrzeughalter, um die Zahlung einer nicht gezahlten Mautgebühr verlangen zu können.Wenn man beispielsweise die gekaufte Klebevignette anbringt, ohne die genauen Anweisungen zu befolgen, bedeutet dies, dass das Lesegerät an den Grenzübergängen die Vignette nicht überprüfen kann: In diesem Fall wird sie automatisch als nicht bezahlt angesehen, da sie nicht korrekt angebracht wurde, betont das Verbraucherzentrum.Allerdings unterscheiden sich die Zahlungsmodalitäten, die Beschwerdeverfahren sowie die Mahnverfahren bei Mautverstößen der einzelnen Staaten. In Österreich hingegen gibt es 2 Arten von Vignetten: die Klebevignette, die vorschriftsmäßig an der Windschutzscheibe angebracht werden muss, oder die digitale Vignette.Beim Kauf sollten die Fahrer überprüfen, ob bei der digitalen Vignette die angegebenen Daten und das Nummernschild richtig sind. Bei der Klebevignette hingegen ob der Tag und der Monat korrekt gelocht wurden. Im Falle von Ungenauigkeiten gilt die Maut als nicht bezahlt und Sie erhalten eine Zahlungsaufforderung.Im Falle einer Beschwerde hängt der Erfolg davon ab, ob eine Kopie der digitalen Vignette aufbewahrt oder die Klebevignette wie sie auf der Windschutzscheibe angebracht war fotografiert wurde.