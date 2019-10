Alles neu bei STOL

STOL hat seit 1. Oktober ein neues, modernes und benutzerfreundliches Aussehen. In mehrmonatiger Arbeit wurde am neuen Kleid, an den Abläufen und an vielen neuen Inhalten wie Videos, Bilder, Fotogalerien, Umfragen, Grafiken, Liveticker usw. gearbeitet.





Das übersichtliche und benutzerfreundliche Layout wurde an alle möglichen Endgeräte angepasst, also für PC, Tablets und Smartphones. Neben dem Restyling der Seite und der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit lag ein Schwerpunkt auch darin, die Redaktionsabläufe im Hintergrund zu optimieren.Am STOL-Relaunch waren viele Köpfe und Abteilungen beteiligt. Darauf wurde am Mittwoch in der Redaktion angestoßen.

