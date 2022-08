Am Wochenende sehr starker Reiseverkehr und Staus zu erwarten

Wer an diesem Wochenende mit dem Auto wegfahren will, sollte sich das gut überlegen: Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag ist laut Verkehrsprognose der A22 mit einem äußerst starken Reiseverkehr auf der Brennerautobahn zu rechnen und in der Folge mit ausgedehnten Staus.