André Comploi: Zwischen Opernhaus und Bauernhof

„Glücklich ist der Mann, der von seinem Hobby leben kann!" Mit dieser Feststellung von Prof. Higgins aus Bernard Shaws „Pygmalion" kann sich André Comploi gut identifizieren. Musik ist der Beruf und die Leidenschaft des künstlerischen Koordinators an der Mailänder Scala. Im Moment schenkt er allerdings jede freie Minute seiner Familie.Diese freie Zeit mit seiner Frau Barbara und den beiden 8 und 6 Jahre alten Söhnen Jan Matî und Elìa Davide gönnt sich der 39-Jährige an Wochenenden oft auf dem Bauernhof der Eltern bzw. Großeltern in St. Vigil in Enneberg. Im „Dolomiten-Magazin", das am heutigen Freitag erschienen ist, wird der Gadertaler in der Rubrik „Menschen in der Freizeit" näher vorgestellt.

