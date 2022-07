Anna Unterberger: Berge, Meer und Pinselstrich

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Bei Anna Unterberger gleicht kein Tag dem anderen. Die in Berlin lebende Bozner Schauspielerin ist beruflich sehr eingespannt. Hin und wieder aber nimmt sie sich ganz bewusst kleine oder größere Auszeiten, unter anderem, um Familie und Freunde in Südtirol zu besuchen.Wenn Anna Unterberger malt, führen Gedanken und Gefühle ihre Pinselstriche. Meist entstehen großflächige Ölbilder oder auch Aquarelle. Die 36-Jährige malt leidenschaftlich gern und findet darin eine Art Ausgleich zu ihrem Beruf auf der Bühne oder vor der Fernsehkamera. Mehr über die Boznerin, die die Berge und das Meer gleichermaßen liebt, erfahren Sie in dem am heutigen Freitag erschienenen neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um den „Jedermann“, das heurige Freilichttheater der Schlossfestspiele Dorf Tirol.Gäste im „Magazin“ sind Autor Christian Ferdigg (In Frage gestellt), Köchin Tina Marcelli (Sonntagsfrühstück), die Imagine Dragons (Musik) und der Alpenland Sepp (Schneidig & Schnulzig). Hanspaul Menara lädt zu einer Tour auf den Sassongher und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann geht es um Kulinarisches von der Schwäbischen Alb.„Star der Woche“ ist diesmal die Französin Isabelle Huppert (69). die am Dienstag, 19. Juli, im Film „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ (ARD, 22.50 Uhr) brilliert.Übrigens: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch diesmal wieder mit dem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!