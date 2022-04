April war kühler als im Schnitt der letzten 30 Jahre

Nach 4 relativ trockenen Monaten hat es im April erstmals wieder etwas ergiebiger geregnet, vor allem im Unterland und in den Dolomiten, am trockensten war es dagegen erneut im Vinschgau.Die höchste Temperatur des Monats wurde am 15. April in Branzoll mit 27,1 Grad Celsius gemessen, am kältesten war es am Morgen des 3. April in Welsberg mit minus 9,6 Grad.Am Wochenende zieht ein kleinräumiges Tief über den Alpenraum hinweg und beeinflusst auch das Wetter in Südtirol.Am morgigen Samstag überwiegen die Wolken, im Tagesverlauf ist mit einigen Regenschauern zu rechnen.Der Monat Mai beginnt am Sonntag mit wechselnd bis stark bewölktem Wetter, am Nachmittag bilden sich wieder örtliche Regenschauer. Ab Montag scheint die Sonne häufiger, nachmittags steigt die Schauerneigung jeweils leicht an.