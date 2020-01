Auf zum Bauernball

Die Südtiroler Bauernjugend lädt nach 2 Jahren alle begeisterten Ballbesucher zu einer stimmungsvollen Ballnacht. Tischreservierungen sind noch möglich.





Die Besucher erwarten gleich mehrere Highlights.Beim Auftanz ziehen fesche Madln und Burschen aus allen Landesteilen mit ihren bunten Trachten übers Parkett. Musikalisch begleitet werden sie von der Gruppe „Nia Ginua“, die auch im Anschluss den Tänzern mit volkstümlichen Klängen richtig einheizen wird.Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste mit leckeren Gerichten und erlesenen Weinen aus Südtirol im großen Ortler Saal. Die Speisen werden von der Hotelküche des Four Points of Sheraton zubereitet und von der Südtiroler Bauernjugend serviert.Tischreservierungen nehmen die Mitarbeiter im Landessekretariat entgegen, Tel. 0471999401, [email protected] Für den kleinen Hunger gibt es ein paar Snacks im Obergeschoss.In der Weinlaube bleibt Zeit für unterhaltsame Gespräche unter Freunden. Für alle Partybegeisterten sorgt DJ Tyrol in der Disco bis um 3 Uhr früh für Stimmung.Der Bauernball wird in Zusammenarbeit mit den bäuerlichen Organisationen veranstaltet.Der Einlass ist ab 19:30 Uhr und der Eintritt beträgt 20 Euro, wobei kein Einlass unter 16 Jahren ist. Das Tragen der Tracht verleiht der Veranstaltung einen besonderen Rahmen.

stol