Es war am Montagnachmittag, als der 59-jährige Schauspieler, 2-maliger Oscarpreisträger, Brad Pitt mit seinem Privatjet am Flughafen in Bozen gelandet ist.Laut Informationen von STOL tritt er einen Kurzurlaub in Meran an.Vor Jahren sind Gerüchte laut geworden, dass Pitt bei einem Ötzi-Film mitspielen könnte. Ob er deswegen in Südtirol ist, ist nicht bekannt.