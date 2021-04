Cindy Oberhöller: Polizistin aus Leidenschaft

Blaue Augen, feine Gesichtszüge, zierliche Figur: Ohne Uniform, Schusswaffe und Handschellen würde man Cindy Oberhöller – zumindest auf den ersten Blick – nicht für eine Polizistin halten. Umso überraschender ist die Begeisterung, mit der die 43-jährige Sarnerin über ihren Job spricht. Polizistin zu sein sei für sie nicht nur Beruf, sondern Berufung. „Aktenzeichen XY ungelöst“ war schon immer ihre Lieblingssendung, später selbst als Fahnderin tätig zu sein ihr Kindheitstraum.„Es ging mir aber von Anfang an auch ums Helfen und um die Solidarität“, sagt die Unteroffizierin und dreifache Mutter. „Als Polizistin hat man durchaus die Möglichkeit dazu.“ Ihre Grundschullehrerin in Sarnthein erinnere sich heute noch daran, wie sie als kleines Mädchen davon schwärmte. „Und dies, obwohl es in meiner ganzen Verwandtschaft keinen einzigen Ordnungshüter gibt und ich anfänglich von allen eher belächelt wurde.“In der Ausgabe vom 15. April veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ ein Porträt von Polizeiobermeisterin Cindy Oberhöller.Weitere Themen im Heft: Die Kastelruther Illustratorin Evi Gasser gewährt Einblick in ihre Arbeit – und in ihr jüngstes Kinderbuch. Bäuerin und Autorin Jutta Tappeiner erzählt von der Walpurgisnacht und den Ursprüngen dieses magischen Brauches. Der deutsche Gartendesigner Peter Janke berichtet über die Folgen des Klimawandels auf Blumen und Pflanzen in seinem eigenen Garten.

mc