Das Motto von Ivan Tratter: „Aufgeben gibt’s nicht“

Vor 11 Jahren genau wurde Ivan Tratter durch einen Freizeitunfall in den Rollstuhl katapultiert. Doch anstatt mit seinem Schicksal zu hadern, beginnt er Tennis zu spielen – und kämpft sich bei den Italienmeisterschaften für Rollstuhltennis bis ganz nach oben. Sein Traum sind die Paralympics. Dafür trainiert der Profispieler viel und hart. Das Ausgehen mit Freunden, gut essen und schwimmen kommen in seiner Freizeit aber trotzdem nicht zu kurz.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erschienen ist, wird der 30-jährige Verwaltungsangestellte aus Jenesien in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die Weltcuprennen im Naturbahnrodeln, die in Deutschnofen heuer nach einem Jahr Pause wieder stattfinden werden, und zwar am 29./30. Jänner auf der spektakulären Naturrodelbahn Pfösl-Riep.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Philipp Hochmair. Der 48-jährige Wiener spielt die Hauptrolle im erschütternden Film „Die Wannseekonferenz“ (Montag, 24. Jänner, ZDF/ ORF 2, 20.15 Uhr).

ds