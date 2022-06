Deportation, Diskriminierung und Ortstafelsturm Deportation, Diskriminierung und Ortstafelsturm

SS und Polizei kamen in den frühen Morgenstunden. Zum Teil rissen sie ihre Opfer aus den Betten. Diese hatten eine halbe Stunde Zeit zum Packen, Schmuck und Geld durften sie mitnehmen, aber das besaß kaum jemand. So begann am 14. April 1942 die Deportation von Kärntner Slowenen. + Von Hatto Schmidt