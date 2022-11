Der erste Schnee ist da

Auch in Ridnaun schneit es derzeit.<?ZP?><?ZP?><?ZP?>

Leichter Schneefall am Reschen: Talstation Schöneben.

Sonnenschein am Sonntag im Süden Südtirols

Peterlin: „Regen und Schnee tun gut“

In den höheren Lagen Südtirols, in über 1200 Meter Meereshöhe, hat in den frühen Morgenstunden leichter Schneefall eingesetzt.Vor allem in der Brennergegend, in Pfitsch, Ridnaun, aber auch am Reschen kann es einige Zentimeter Neuschnee geben. In über 2000 Metern Höhe sind sogar bis zu 40 Zentimeter zu erwarten.Im Rest des Landes regnet hingegen verbreitet. 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter werden fallen, wie Landes-Meteorologe Dieter Peterlin in einem STOL-Interview betonte. Bereits am Nachmittag soll eine Wetterbesserung eintreten. Am Samstag bleibt es noch wechselhaft und am Sonntag soll es dann – vor allem im Süden Südtirols – wieder strahlenden Sonnenschein geben.„Der Regen und der Schnee tun gut, denn vor allem im Westen und Süden Südtirols ist dieses Jahr bisher viel zu trocken“, schreibt Landes-Meteorologe Dieter Peterlin. Beispiel Meran: „Bis heute fielen 422 Millimeter, das ist ein Minus von fast 40 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt.“Mehr zu den Wetterprognosen erfahren Sie auch hier auf der STOL-Wetterseite.