 Abgelegen und leer stehend: So steht es um Therapiezentrum Josefsberg

Bis auf einige Berichte über ungeklärte Brände ist es still geworden um das ehemalige Therapiezentrum für Suchtkranke Josefsberg. Die Verwendungszwecke des Josefsberg früher waren genau so vielseitig wie die aktuellen Pläne rund um das denkmalgeschützte Gebäude. Was steckt hinter dem Lost-Place und wie geht es damit weiter? Wir haben den Algunder Bürgermeister Ulrich Gamper dazu befragt. Von Miriam Bellina